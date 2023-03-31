Ребенок выстрелил в глаз 10-летнему мальчику в Петербурге

Пулька из игрушечного пистолета сильно поранила глаз школьника. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Десятилетний мальчик попал в больницу с травмированным глазом в Петербурге. По предварительной информации, они с другим ребенком играли в войнушку во дворе дома на улице Тамбасова. И пластиковая пулька из игрушечного пистолета попала в глаз ребенка.

-10-летний мальчик 30 марта днем был доставлен в Детскую больницу №19 имени Раухфуса, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Врачи скорой помощи диагностировали у 10-летнего пациента контузию и кровоизлияние в левый глаз. Школьник был госпитализирован в медицинское учреждение. Специалисты оценили травмы как состояние средней степени тяжести.

Напомним, 30 марта в Петербурге погибли двое детей. Мальчики хотели покататься на коньках на Финском заливе, но провалились под лед и не смогли выбраться. Одному погибшему 11 лет, а другому – 8. На ситуацию обратили внимание прокуратура и Следственный комитет.