«До последнего пытались выбраться из ледяной воды»: Почему никто не спас двух мальчиков, утонувших в Финском заливе в Петербурге

Двое мальчиков утонули в Финском заливе на Васильевском острове в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

С десяток машин полиции, СКР и реанимации дежурят с утра 30 марта у зоны жилой застройки на намыве на Васильевском острове. Издалека видно, как криминалисты согнулись над двумя маленькими телами в фиолетовой и синей куртках. На берегу Финского залива произошла страшная трагедия – накануне там утонули два школьника, восьмилетний Миша и 11-летний Вадим (имена изменены. – Прим.ред.). Их семьи дружили не первый год, парни учились в одной школе и часто играли вместе.

В роковой день 29 марта друзья в очередной раз отпросились у родителей погулять, у них были каникулы. За окном шел весенний снегопад, дети хотели лепить снеговиков. Вадим взял с собой любимые роликовые коньки. Но прошел час, второй. Телефоны ребят не отвечали. Мамы и папы объявили их в розыск. Следы детей привели полицию и волонтеров к берегу Финского залива. Оказалось, что ребята вышли на тонкий лед и провалились. «КП-Петербург» выяснила подробности трагедии и дозвонилась до убитых горем родителей.

БОЙКИЕ И ГИПЕРАКТИВНЫЕ

11-летний Вадим учился в шестом классе. Воспитывался матерью-одиночкой, работающей хирургом. Знакомые вспоминают, что мальчику было трудно усидеть на месте.

- Вел себя гиперактивно, в школе временами ссорился с одноклассниками. Бойкий мальчик. Любил компьютерные игры, смотреть блогеров в Интернете. Чтобы не тратить энергию попусту, он дополнительно занимался у репетиторов. Еще играл на фортепиано в музыкальной школе, очень любил фигурное катание, умел кататься, - вспоминает друг семьи Вадима.

- Он веселил на переменах всю параллель. Очень улыбчивый был мальчик. Любил танцевать, кататься на роликах, - делятся одноклассники Вадима.

Вадим учился в шестом классе и свободное время посвящал играм с Мишей и занятиям на фортепиано. Фото: СОЦСЕТИ

В день трагедии шестиклассник занимался немецким языком с репетитором. В 12:30 он освободился, позвонил маме и отпросился гулять с другом Мишей. Родитель дала добро. Мать вернулась домой в 15:15, тогда до сына уже было не дозвониться. Женщина связалась с матерью и отцом Миши. Семьи жили в соседних домах.

- 8-летний Михаил попросился у родителей к Вадиму, на площадку к дому №16 на улице Кораблестроителей. Обещал вернуться через два часа, - сообщил источник редакции в правоохранительных органах. – Мальчик учился в первом классе в той же школе, где и Вадим. Успеваемость хромала. Каникулы были для него счастливым временем.

Восьмилетний Миша учился в первом классе. Он любил видеоигры и смотреть блогеров на YouTube. Фото: СОЦСЕТИ

Первые два часа родители искали ребят своими силами, а уже потом подключили все спецслужбы. Следствие предполагает, что мальчики подошли ко льду Финского залива именно из-за любви Вадима к фигурному катанию. Перед этим, по словам очевидцев, они бегали возле ЖК «Романтик» на намыве. Там ребята в последний раз попали в обзор камер видеонаблюдения.

«Я ОПОЗНАЛА ТЕЛО СЫНА»

Волонтеры «ЛизаАлерт» подключились к поискам после полуночи. Прочесывали все побережье залива, ближайшее к домам мальчиков. По словам поисковиков, местами лед там совсем хрупкий. Это неудивительно, неделей ранее температура воздуха в Северной столице несколько дней держалось около +10 градусов, была оттепель. В последние дни температура держалась около нуля градусов, но берег залива почти не подморозило.

- В 05:30 добровольцы «ЛизаАлерт» обнаружили тела мальчиков. Оба погибли, провалившись под лед Финского залива, - рассказали трагичную новость поисковики.

Тела мальчиков до сих пор лежат на берегу, их изучают криминалисты. Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело. Признаков насилия на их теле не нашли. Следователи занимаются опросом родителей, свидетелей и очевидцев. Судмедэксперты будут выяснять точную причину смерти.

- По предварительной информации, дети играли у кромки воды. Они встали на льдины, приплывшие к берегу, и соскользнули в воду. Глубина залива в этом месте небольшая. Предположительно, мальчики погибли от переохлаждения, не сумев выбраться на берег, - выдвинули версию в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Двое мальчиков гуляли на берегу Финского залива, на территории намыва. Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

Утром 30 марта родителей повезли на опознание тел. С некоторыми поехали родственники для поддержки.

- Мой ребенок с другом утонул на Финском заливе. Я только что опознала тело своего сына, - сквозь слезы ответила на звонок «КП» шокированная мать Артура.

- Непонятно, почему Вадим пошел на лед. Никто не думал, что пойдут на берег. Думали, что во дворе погуляют, - вздыхает крестный мальчика. – Он ведь хотел на роликах по асфальту покататься. Мама в шоке. Говорит, что не хочет жить. Думаем, как организовать похороны.

К сожалению, спасти детей попросту никто не смог. Докричаться до кого-либо они не смогли - вокруг глухое и безлюдное место, только слышно, как рабочие строят многоэтажки в 300 метрах от берега.

КСТАТИ

В марте 2023 года в отделение «ЛизаАлерт» по Петербургу и Ленобласти поступили заявки на поиск 37 несовершеннолетних (из них 17 человек – в возрасте от 3 до 11 лет). Трое погибли. Поиск пятерых все еще продолжается. Остальных нашли живыми.

- В прошлом году в марте у нас не было такой аномальной статистики. Мы отчаянно просим родителей напоминать детям о том, что нельзя выходить на лед, - говорят поисковики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тела детей до сих пор лежат на берегу: Фото с места гибели двух мальчиков в Финском заливе на Васильевском острове

Появились фото с места гибели двух мальчиков в Финском заливе на Васильевском острове Петербурга (подробности)

«Я только что опознала тело своего сына»: Мать мальчика, утонувшего на Финском заливе, убита горем

Мать мальчика, пропавшего вместе с другом, подтвердила смерть сына в Финском заливе в Петербурге (подробности)

«Не смогли выбраться из воды и замерзли насмерть»: Как умирали мальчики, провалившиеся под лед Финского залива в Петербурге

Мальчики, провалившиеся под лед Финского залива в Петербурге, умерли от переохлаждения (подробности)

С собой были коньки: На Васильевском острове в Финском заливе утонули два мальчика

Два мальчика утонули в Финском заливе на Васильевском острове в Петербурге (подробности)

Поиски пропавших мальчиков 8 и 11 лет завершились в Петербурге

Друзей искали на протяжении всей ночи (подробности)

«Его мама больше не хочет жить»: Страшные признания крестного мальчика, утонувшего с другом в Финском заливе

Утонувший в Финском заливе 11-летний мальчик был единственным ребенком в семье (подробности)