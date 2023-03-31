Льдина упала на голову парню на Невском проспекте в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на то, что на носу второй месяц весны, в Санкт-Петербурге все еще зимняя погода. И проблемы тоже зимние. Так, в самом центре города на Невском проспекте на приезжего парня упала льдина. Кусок льда прилетел молодому человеку прямо в голову. Об этом 31 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 30 марта в травмпункт Калининского района обратился 20-летний житель подмосковного города Королева. Парень пожаловался, что в 14:30 часов с крыши дома 88 по Невскому проспекту ему на голову упала льдина, - рассказал источник.

Медики осмотрели молодого человека. От удара льдиной он получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб темени. Несмотря на диагноз, парень от госпитализации отказался и отправился лечить домой.

Напомним, в Петербурге под суд отправили коммунальщика из-за смерти блокадника, поскользнувшегося на гололеде.