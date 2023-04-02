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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 16:40

Полиция подтвердила гибель военкора Владлена Татарского во время теракта в кафе Петербурга

Трагедия произошла во время творческой встречи журналиста
Степан СТЕПАНОВ
Военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Петербурга 2 апреля.

Военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Петербурга 2 апреля.

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге во время теракта в кафе на Университетской набережной, 25 погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Трагедия произошла 2 апреля вечером во время творческого вечера с журналистом. Гибель Владлена Татарского официально подтвердили в ГУ МВД России. Еще 16 человек, находящиеся в момент ЧП в заведении, пострадали.

- В полицию Василеостровского района сообщение о взрыве в кафе на Университетской набережной поступило в 18.13 (мск), - сообщили в полиции. - Один человек погиб. Им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. На месте работает руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России, экстренные службы.

По предварительным данным, трагедия произошла под конец встречи. Как сообщают очевидцы, один из зрителей подарил Владлену Татарскому статуэтку, в которой, вероятнее всего, и находилось взрывное устройство. Буквально через пару минут прогремел взрыв. Мощность была такой силы, что окна кафе выбило.