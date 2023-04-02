Взрыв произошел в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Фото: СОЦСЕТИ

Мощный взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге днем 2 апреля 2023 года. Все произошло в доме №25 на Университетской набережной. По сообщениям очевидцев, в ресторане прозвучал громкий хлопок, после чего в здании разбились окна. По предварительным данным, от взрыва погиб один человек. Им оказался известный военкор Владлен Татарский, который приехал со спецоперации в Северную столицу на творческий вечер. Смерть корреспондента уже подтвердил министр молодежной политики ДНР.

Последние новости о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023

При взрыве погиб военкор Владлен Татарский. Фото: СОЦСЕТИ

- К сожалению, Владлен действительно погиб при происшествии, - сказал министр Кирилл Макаров.

Причина взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Официально о причинах взрыва пока не сообщается. Предварительно, Татарский погиб от взрывного устройства, которое пронесла на вечер некая женщина. Ее объявили в розыск. Что касается других пострадавших, то их 16 человек. На месте работает несколько бригад МЧС, полиция и скорая помощь. Данные о происшествии уточняются.

- Сообщение о взрыве поступило в экстренные службы в 18:13. Погиб военкор Владлен Татарский. Всех 16 пострадавших осматривают медицинские работники. Руководство и группа сотрудников МВД России выехали на место происшествия. На месте также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Позже в Следственном комитете сообщили, что пострадавших 19. Но позже данные уточнили. Губернатор Александр Белов доложил о 25 пострадавших, среди которых 19 попали в больницу с различными травмами. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Виновнику грозит пожизненное лишение свободы.

Организаторы встречи с Татарским заявили, что принимали меры безопасности, но не смогли предотвратить трагедию. Они не могут разглашать подробности происшествия, потому что общаются со следствием.

- К сожалению, наших мер оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского, - сказали администраторы Кибер фронта Z.

Эта фотография сделана на творческом вечере за час до взрыва. Фото: СОЦСЕТИ

Видео взрыва в кафе в Санкт-Петербурге сегодня

Судя по видео с места происшествия, в кафе выбило стекла. Кроме этого сильно разрушена мебель. Внутри помещения видно кровь раненых людей. Завалы продолжают обследовать спецслужбы. Позже на место пришли очевидцы трагедии, которые подробно рассказали о событиях. По их словам, женщина, подарившая Татарскому статуэтку, могла не знать о бомбе внутри.

- Она рассказывала Владлену, что учится на скульптора в академии художеств и сделала его скульптуру. Назвала себя Настей. И потом сказала: "Она осталась у меня на входе, потому что меня спросили, не бомба ли это". Все посмеялись, - вспомнила в разговоре с spb.kp.ru очевидица. - Вы знаете, у меня сложилось впечатление, что может она и не знала, что там бомба. Может ее кто-то использовал. На входе не было охраны какой-то.

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