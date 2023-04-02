Количество пострадавших по время взрыва в кафе Санкт-Петербурга увеличилось до 19 человек

Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе на творческой встрече. Фото: Александр КОЦ

В Санкт-Петербурге на Университетской набережной, 25 вечером 2 апреля проходят следственные действия в связи со взрывом в кафе. Теракт произошел в 18.13, когда в помещении проходила творческая встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. По предварительным данным, неизвестная пока девушка пронесла на мероприятие статуэтку с заложенным взрывным устройством. Когда Татарский взял ее в руки, произошел взрыв. От полученных травм Татарский скончался на месте. По последним данным СКР на 20.20 (мск), количество пострадавших во время теракта в кафе в Петербурге увеличилось до 19 человек.

- Информация о количестве пострадавших уточняется, - добавили в ведомстве. - Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В кафе неизвестный пронес взрывное устройство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На месте происшествия на Университетской набережной работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.