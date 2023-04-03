Девять человек выписали из больницы после взрыва в кафе в Петербурге на Университетской набережной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о состоянии пациентов, которые пострадали во время взрыва в кафе на Университетской набережной. Известно, что утром 3 апреля 2023 года из стационаров были выписаны девять человек, их отправили на амбулаторное лечение.

- После взрыва в кафе в городские стационары поступил 31 пациент. В больницах восемь человек остаются в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести и удовлетворительном. Пациентов приняли: Мариинская больница, Городская больница №26, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, Городские больницы №15 и 40, Покровская, Елизаветинская больница и детский центр Раухфуса, - рассказали в комздраве.

Напомним, что в результате взрыва погиб блогер и военкор Владлен Татарский. В заведении у него был организован творческий вечер, на котором ему подарили статуэтку. Внутри фигурки оказался тратил.