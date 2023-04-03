Что известно о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге на сегодня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Взрыв, произошедший вечером 2 апреля 2023 года в кафе в Санкт-Петербурге во время творческого вечера военкора Владлена Татарского, потряс всю страну. Сам военкор погиб, больше 30 человек пострадали. Известно, что взрывчатка была спрятана в статуэтке, которую за несколько минут до трагедии Татарскому подарила девушка. Рассказываем, что известно о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в котором погиб Владлен Татарский, на утро 3 апреля 2023 года.

Что известно о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге на сегодня

К утру 3 апреля стало известно, что число пострадавших от взрыва в кафе на Васильевском острове увеличилось. По данным Минздрава, пострадали 32 человека, из которых 10 находятся в тяжелом состоянии. Все сейчас находятся в городских больницах. В комитете по здравоохранению отмечают, что все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть.

Погиб военкор Владлен Татарский Фото: СОЦСЕТИ

На данный момент глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Петербург лучших следователей, для расследования взрыва и убийства Владлена Татарского.

Сейчас все еще главной подозреваемой является петербурженка Дарья Трепова. Это она принесла на встречу в Татарским фигурку, а также даже пошутила, что внутри взрывчатка. Буквально за пару минут до взрыва Дарья ушла из кафе. Ранее сообщалось о задержании девушки, но оказалось, что задержали толи ее сестру, толи мать. Сейчас ее, а также ее мужа разыскивает полиция .

Люди несут цветы на место трагедии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге

Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел в 18:10 2 апреля. Он произошел на творческом вечере военного корреспондента Владлена Татарского, который погиб на месте происшествия. Пострадали 32 человека, в том числе журналистка Татьяна Любина и Сергей Чаулин, организатор «Бессмертного полка».

Фото после взрыва в кафе / Фото: СК

Как сообщают свидетели, перед взрывом девушка подарила Владлену статуэтку - его же бюст. Спустя всего пару минут произошел взрыв. Взрыв получился мощным, около 350 граммов в тротиловом эквиваленте. Есть версия, что девушку просто использовали для передачи статуэтки, а о взрывчатке она ничего не знала.

Погиб военкор Владлен Татарский

Настоящее имя Владлена Татарского Максим Фомин. Он родился в Макеевке в 1982 году. Окончив школу, пошел работать шахтером. Потом занимался мелким бизнесом и сидел в тюрьме. Когда в 2014 году на Донбассе началось обострение событий, колония, где Максим отбывал наказание, попала под обстрел. Тогда он сбежал примкнул в вооруженным формированиям, отстаивающим независимость Донбасса.

Позже Владлен стал военкором, создал группу «Терриконы Донбасса», где ежедневно выкладывал ролики, повествующие о ситуации на фронте. В 2019 году блогер переехал в Москву, а с 2022 года вернулся на Донбасс и стал одним из основных рупоров СВО.