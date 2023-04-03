Мужчина вымогал интимные фотографии у 14-летней девочки из Петербурга

Мама школьницы обратилась в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге ищут мужчину, который вымогал интимные фотографии у школьницы. Неизвестный домогался 14-летней девочки из Калининского района. Об этом 3 апреля сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 2 апреля девочка общалась в мессенджере Telegram с неизвестным мужчиной. Он угрожал ей насилием и требовал фотографии интимного характера. Девочка отправила фотографии, - сообщает источник.

Позже, в середине дня, вымогатель позвонил школьнице и опять принялся заставлять ее отправить такие снимки. Об этом узнала мама ребенка. Она прекратила такое общение дочери и обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, недавно в полицию обратилась женщина, которую якобы изнасиловал знакомый, которого она попросила помочь с переездом. Это дело расследуют сотрудники полиции.