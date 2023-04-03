13-летняя школьница из Петербурга попала в реанимацию из-за отравления алкоголем

Девочка находится в тяжелом состоянии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шестиклассница из Петербурга попала в больницу после вечеринки. 13-летняя девочка напилась алкоголя и отравилась. Об этом 3 апреля пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Скорая помощь забрала девочку около станции метро «Проспект Просвещения» вечером 2 апреля. Ее отвезли в Детскую больницу №5 имени Филатова, - сообщает источник.

Врачи диагностировали у школьницы отравление этанолом. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии. Ее поместили в отдел реанимации.

Сообщается, что шестиклассница живет в неполной семье в Петергофе. Девочку воспитывает безработная 42-летняя мать. На учете ребенок не состоит. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в полицию обратилась мать 14-летней школьницы. Она заявила, что неизвестный мужчина угрожал ее дочери и вымогал интимные фотографии девочки.