Семье военкора Владлена Татарского выплатят 1 млн рублей из бюджета Петербурга

Беглов обещал выплаты всем пострадавшим от взрыва в кафе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Семья погибшего военкора Владлена Татарского получил 1 миллион рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Об этом 3 апреля 2023 года заявил губернатор города Александр Беглов. Также градоначальник сообщил, что компенсации получат посетители кафе, которые пострадали от взрыва.

- Город со своей стороны окажет финансовую помощь пострадавшим. Пострадавшие получат компенсации в размере 500 тысяч или 250 тысяч в зависимости от тяжести их состояния, - сообщил Беглов.

Напомним, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной пострадали 32 человека. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии, девять человек выписали еще утром 3 апреля после оказания медицинской помощи. Остальные находятся в больнице.

По подозрению в убийстве Татарского в Петербурге задержали 26-летнюю Дарью Трепову. Именно она принесла статуэтку с взрывчаткой на творческий вечер военкора.