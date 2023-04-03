Что произошло спустя день после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Владлен Татарский / Фото: ГУ МВД

Криминалисты и сотрудники следственного комитета продолжают работу после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Трагедия произошла вечером 2 апреля 2023 года в заведении на Университетской набережной. Известно, что в кафе проходил творческий вечер журналиста, где он встречался с поклонниками. Девушка, которой оказалась 26-летняя Дарья Трепова, принесла в кафе статуэтку и подарила ее Татарскому. Спустя несколько минут прогремел взрыв. Рассказываем, что произошло спустя день после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Владлен Татарский, а также, что известно на данный момент.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге

Взрыв прогремел вечером 2 апреля. Военкор Владлен Татарский, который в этот момент держал статуэтку в руках, погиб на месте. Еще 32 человека получили ранения. Восемь из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 14-летняя девочка.

От взрыва погиб военкор Владлен Татарский Фото: СОЦСЕТИ

На место сразу же съехались экстренные службы. По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург лучших следователей, а также потребовал передать расследование дела центральному аппарату следственного комитета. На данный момент место взрыва все еще огорожено.

Петербуржцы несут цветы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга с вечера 2 апреля начали нести на место трагедии цветы и свечи, создав стихийный мемориал.

Кто организовал взрыв в кафе в Санкт-Петербурге

Под подозрение в совершении взрыва сразу же попала девушка, которая на встрече подарила Татарскому гипсовую статуэтку. Правда, в кафе она назвалась Настей. Позже стало известно, что это 26-летняя петербурженка по имени Дарья Трепова. Раньше девушку задерживали за участие в митингах. Дарью задержали утром 3 апреля в квартире на севере города. Следователям она заявила, что виновна в том, что оказалась на месте убийства военкора. Также она сообщила, что принесла статуэтку, но кто ей ее передал, пока не сказала. Дарья уверяет, что не знала о взрывчатке в фигурке.

На месте продолжают работать следователи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины.