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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 12:27

Беглов навестил в больнице пострадавших во время взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Владлен Татарский

Губернатор пообещал всем пострадавших компенсационные выплаты
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Беглов навестил пострадавших во время взрыва в кафе в Петербурге

Беглов навестил пострадавших во время взрыва в кафе в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 3 апреля 2023 года, посетил в больнице пострадавших во время взрыва в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский. Среди пострадавших не только петербуржцы, но и приезжие с других городов.

- Самое главное, что вы в надежных руках. Специалисты здесь хорошие, - отметил губернатор.

Также Беглов добавил, что компенсационные выплаты получат все пострадавшие, вне зависимости, из какого они города. Выплаты составят от 500 до 250 тысяч рублей в зависимости от тяжести увечий. Также 1 миллион рублей получит семья погибшего Владлена Татарского.

Напомним, что по факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России. Подозреваемую в убийстве Дарью Трепову уже задержали. Именно она принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой.