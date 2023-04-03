Беглов навестил в больнице пострадавших во время взрыва в кафе в Петербурге, где погиб Владлен Татарский

Беглов навестил пострадавших во время взрыва в кафе в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 3 апреля 2023 года, посетил в больнице пострадавших во время взрыва в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский. Среди пострадавших не только петербуржцы, но и приезжие с других городов.

- Самое главное, что вы в надежных руках. Специалисты здесь хорошие, - отметил губернатор.

Также Беглов добавил, что компенсационные выплаты получат все пострадавшие, вне зависимости, из какого они города. Выплаты составят от 500 до 250 тысяч рублей в зависимости от тяжести увечий. Также 1 миллион рублей получит семья погибшего Владлена Татарского.

Напомним, что по факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России. Подозреваемую в убийстве Дарью Трепову уже задержали. Именно она принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой.