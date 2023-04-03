Комздрав рассказал о травмах у пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский

Комздрав рассказал о травмах у пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали о травмах, которые получили пострадавшие при взрыве в кафе на Университетской набережной. Взрыв прогремел вечером 2 апреля 2023 года. Уже через четыре минуты первая машина скорой помощи была на месте. Всего в течение получаса были госпитализированы 31 человек.

- Сейчас в стационаре находятся 22 человек, восемь из них в тяжелом состоянии. За ночь девять человек были отпущены домой после оказания помощи, - рассказал первый заместитель председателя комитета Андрей Сарана. - Из повреждений, полученных пациентами, это в основном баратравма, повреждение органов зрения, мелкие осколочные повреждения и ожоги.

Среди пострадавших 21 человек оказались из Петербурга, шестеро из Ленинградской области, а остальные иногородние. Напомним, что губернатор Александр Беглов обещал всем пострадавшим выплаты от города.