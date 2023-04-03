Финансовые потери Мариинского театра составили 12 млрд рублей за последние три года Фото: Олег ЗОЛОТО

Мариинский театр оценил свои финансовые потери из-за пандемии коронавируса, которая продлилась три года. Из-за непроданных билетов культурное учреждение Северной столицы потеряло 12 миллиардов рублей. Об этом 3 апреля сообщил генеральный директор театра Валерий Георгиев.

- Такие театры, как Мариинский, потеряли до 70 процентов на непродажах билетов, и довольно долго это держалось, - приводит его слова ТАСС.

Известно, что причиной таких потерь стали ограничения и трудности из-за инфекции. По словам Георгиева, 12 миллиардов – это большие деньги для любого творческого коллектива в мире. В том числе для самых крупных театров.

Напомним, Смольный продлил коронавирусные ограничения до 31 мая. Сейчас до сих пор нужно согласовывать массовые мероприятия. А в фудкортах предусмотрены раздельные входы и выходы.