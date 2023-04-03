Оголившегося в автобусе перед девочкой американца арестовали в Петербурге

Раздевшегося в автобусе перед девочкой-подростком американца арестовали. Фото: Артем КИЛЬКИН

Невский суд арестовал американца, оголившегося перед 15-летней девочкой в одном из автобусов Петербурга. 37-летний мужчина обвиняется в развращении несовершеннолетней. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– 31 марта мужчина, находясь в автобусе, оголил перед несовершеннолетней свой половой член, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, происшествие случилось около трех часов дня. Девочка ехала в автобусе, а на перекрестке улицы Прибрежной и Шлиссельбургского проспекта гражданин в красной шапке, сидя напротив подростка, принялся расстегивать брюки.

2 апреля уроженца Нью-Йорка задержали и предъявили обвинение. В совершенном мужчина не видит ничего противоправного, свои действия также не расценивает как преступление. В зале суда он попросил о домашнем аресте. Но арбитр остался на стороне следователей и заключил мужчину под стражу до 1 июня.