За оскорбление соседки очкариком петербурженка заплатит три тысячи рублей штрафа

Суд по административному делу прошел накануне. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело об оскорблении женщины рассмотрел суд Петербурга. Инцидент случился утром 28 октября 2022 года. Обиженная женщина обратилась в прокуратуру. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает пресс-служба петербургского надзорного ведомства.

- Соседка заявительницы, выходя из подъезда жилого дома, остановилась рядом с женщиной и оскорбила ее в грубой нецензурной форме, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Самой мягкой фразой, которая прозвучала в сторону оскорбленной женщины, стало слово «очкарик». Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «оскорбление». Пострадавшая считает, что эти обзывательства унизили ее честь и достоинство.

Суд назначил женщине, оскорбившей соседку очкариком, штраф в размере трех тысяч рублей.

Напомним, накануне полицейские Петербурга задержали грабителя, который угрожал ножом кассиру в магазине.