АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» поможет пострадавшим из-за прорыва трубы с кипятком

В происшествии пострадали пять человек. Фото: СК России

Происшествие с прорывом трубы на Дровяной улице прокомментировали в Теплосети Санкт-Петербурга. В предприятии сообщили, что готовы оказать необходимую помощь пострадавшим. Напомним, трубу с горячей водой прорвало утром 5 апреля. Из-за этого автомобиль провалился в кипяток: пострадали пять человек.

- Специалисты предприятия связались со всеми взрослыми пострадавшими и родителями ребенка. Будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации, - сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Специалисты приняли решение о замене поврежденного участка сети для предотвращения более серьезного технологического нарушения.

Напомним, в происшествии пострадали несколько человек. Самые серьезные ожоги получил сотрудник МЧС, который спасал пассажиров провалившейся машины. Мужчина обжег 40 процентов тела. Сейчас он находится в реанимации.