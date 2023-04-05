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НовостиОбщество5 апреля 2023 13:49

Бастрыкин поручил проверить комиков Оганисяна и Долгополова после пародии на теракт в Петербурге

Во время концерта один юморист вынес другому статуэтку
Анастасия НУРАДИЛОВА
Во время концерта один юморист вынес другому статуэтку. Фото: СОЦСЕТИ

Во время концерта один юморист вынес другому статуэтку. Фото: СОЦСЕТИ

После пародии комиков на теракт в Петербурге Следственный комитет России поручил проверить юмористов Александра Долгополова и Гарика Оганисяна. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба СК.

- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за действий комиков, - говорится в сообщении ведомства.

Во время выступления в Берлине Долгополов и Оганисенян в виде шутки обыграли обстоятельства теракта в Петебурге. Один из них вынес другому статуэтку. Зрители в зале смеялись. Проверить юмористов попросила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Напомним, теракт произошел в кафе 2 апреля. Тогда погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Одна из присутствующих на встрече с ним вручила мужчине статуэтку в виде золотого бюста. Этот подарок взорвался. Пострадали более 40 человек.