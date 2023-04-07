Петербуржец выстрелил в лицо женщине на Ленинском проспекте в Петербурге

Пострадавшая обратилась в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники отдела полиции Красносельского района Северной столицы задержали подозреваемого в стрельбе из газового пистолета. Инцидент произошел 6 апреля на Ленинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина выстрелил в лицо 27-летней женщине. Пострадавшая обратилась в полицию и написала на него заявление, - говорится в сообщении ведомства.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к ответственности.

Кроме этого, на месте происшествия полицейские нашли гильзу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне сотрудники полиции задержали продавца наркотиков, у которого при себе была граната. Также у него нашли пакет, в котором находилось 200 граммов запрещенного вещества.