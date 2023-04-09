Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойный силы» Вадим Волков

Актер Вадим Волков, известный по "Улицам разбитых фонарей", умер в Петербурге. Фото: vk.com/mtfontanka

Умер актер Вадим Волков, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Ему было 59 лет. О смерти артиста сообщили в Молодежном театре на Фонтанке. При этом обстоятельства трагедии никто не уточняет. Коллеги Волкова вспомнили, что он отдал театру 12 лет жизни, где за это время сыграл 12 ролей в разнообразных спектаклях: от «Сибирского цирюльника» до «Жозефины и Наполеона».

- Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски – от лирических до комических. Образы, созданные Волковым, всегда были неотъемлемой частью режиссерского замысла. Вадим Кимович всегда отдавал сцене всего себя, - горюют коллеги артиста по театру.

Добавим, что Волкова знают и по другим ролям в известных сериалах – например, в «Бандитском Петербурге», «Литейном», «Тайнах следствия» и «Ментовских войнах».

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