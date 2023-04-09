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НовостиОбщество9 апреля 2023 15:28

Магазин Zara на Невском проспекте сменил вывеску на Maag и объявил о скором открытии

Всего в Северной столице откроется шесть сменщиков «Зары»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Магазин "Зара" на Невском проспекте сменил вывеску и объявил о скором открытии.

Магазин "Зара" на Невском проспекте сменил вывеску и объявил о скором открытии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный магазин Zara на Невском проспекте готовится вновь открыть свои двери, однако уже под другим названием – Maag. По словам читателей spb.kp.ru на месте уже висят соответствующие вывески. Всего в Северной столице откроется шесть таких сменщиков «Зары».

- Точное время открытия не написали. Просто сказано – скоро, - делятся подписчики.

Что происходит внутри бывшей «Зары» - пока загадка. Судя по небольшой суматохе рабочих на месте, там уже подходит к концу ремонт и, вероятно, завозится одежда.

Если вы успели забыть, то напоминаем, что «Зара» и другие магазины под крылом испанской компании Inditex не уходили из России, а закрылись на время продажи другому владельцу. По «Заре» горожане грустили особенно сильно. Несколькими месяцами ранее шопоголики выстраивались в длинные очереди, лишь бы ухватить последнюю вещицу под модным брендом. После обновления все приостановившие работу бутики сменили названия.