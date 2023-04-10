Петербуржец попал в больницу с галлюцинациями после отравления мухоморами.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Мужчина отравился мухоморами и попал в больницу. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи с галлюцинациями. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
- 53-летнего мужчину привезли в стационар на Будапештской улице 10 апреля в четвертом часу утра из квартиры на проспекте Луначарского, - говорится в источнике.
Как стало известно позже, петербуржец наелся сушеных мухоморов. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Почему мужчина решил пообедать опасными грибами - не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что в больницу Ленобласти попал трехлетний мальчик, который отравился средством для чистки посуды. Ребенка привлекла красивая бутылочка, в которой находилась бытовая химия. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали признаки отравления ядовитыми веществами.