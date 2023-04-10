Дети массово попали в больницы после полученных травм из-за самокатов и роликов в Петербурге

Дети попали в больницы с травмами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На улицах стало тепло, поэтому дети после долгого ожидания тепла наконец-то вышли на улицы, чтобы покататься на велосипедах, самокатах, роликах и другом любимом транспорте. Но для некоторых это обернулось травмами. Порядка восьми человек попали в больницу. По словам врачей, количество пострадавших детей назвать сложно, но их явно больше, чем обычно.

- Да, действительно, много детей в больницу попали. Среди них и те, кто катался на самокатах, и те, кто любит ролики. Серьезных травм ни у кого нет. Все в удовлетворительном состоянии. Многих отпустили домой, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе Педиатрического университета.

Напомним, накануне стало известно, что 11-летний мальчик попал в реанимацию после соревнований на велотреке в Крестовском острове. Ребенок упал с велосипеда и в его тело попала заноза. Щепку доставали под наркозом.

Сейчас состояние ребенка приходит в норму. Спортивная школа, которая организовала состязания, ищет виновного в инциденте. СК проводит доследственную проверку.