Пять предприятий Петербурга получили займы на 191 млн рублей

Пять предприятий Петербурга получили помощь от Фонда развития промышленности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пять предприятий Северной столицы получили помощь от государства. Займы почти в 191 миллион рублей предоставил для производителей Фонд развития промышленности. Среди счастливчиков оказались «Теремок», «Пролетарский завод», «СПб Образцовая типография», «Росбио» и «Армалит». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

– Город всеми возможными способами продолжает поддерживать промышленность. Экономика культурной столицы благодаря нововведениям уже показывает высокий уровень устойчивости. За прошедший год индекс промышленного производства приблизился к показателю в 104 процента, — подчеркнул губернатор Петербурга.

Наблюдательный совет Фонда также снизил порог минимальной суммы займа по программе «на технологическое присоединение». Как выяснилось, необходимый уровень сократили с 50 до 15 миллионов рублей.

Ранее spb.kp.ru писала, что на заводе по производству готовой еды в Петербурге начнут работать роботы. Они смогут готовить блины и варить пасты.