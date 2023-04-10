Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика10 апреля 2023 17:42

Пять предприятий Петербурга получили займы на 191 млн рублей

Займы выдал Фонд развития промышленности
Элеонора КУРЮМОВА
Пять предприятий Петербурга получили помощь от Фонда развития промышленности.

Пять предприятий Петербурга получили помощь от Фонда развития промышленности.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пять предприятий Северной столицы получили помощь от государства. Займы почти в 191 миллион рублей предоставил для производителей Фонд развития промышленности. Среди счастливчиков оказались «Теремок», «Пролетарский завод», «СПб Образцовая типография», «Росбио» и «Армалит». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

– Город всеми возможными способами продолжает поддерживать промышленность. Экономика культурной столицы благодаря нововведениям уже показывает высокий уровень устойчивости. За прошедший год индекс промышленного производства приблизился к показателю в 104 процента, — подчеркнул губернатор Петербурга.

Наблюдательный совет Фонда также снизил порог минимальной суммы займа по программе «на технологическое присоединение». Как выяснилось, необходимый уровень сократили с 50 до 15 миллионов рублей.

Ранее spb.kp.ru писала, что на заводе по производству готовой еды в Петербурге начнут работать роботы. Они смогут готовить блины и варить пасты.