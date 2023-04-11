Петербуржец поставил первый в России официальный рекорд по дрифту на гиперкаре. Фото: предоставлено "КП"

Петербуржец Сергей Кабаргин сам собрал гиперкар Flanker F, но не остановился на этом. На своей уникальной машине в начале марта он поставил первый в России официальный рекорд по дрифту. Скорость постановки в дрифт составила более 262 километров в час. Исторической событие произошло на фестивале «Дни скорости на льду Байкала».

Совет по спорту РАФ признал рекорд 28 марта. Вместе с этим Российская автомобильная федерация признала дрифт в России официальной спортивной дисциплиной.

Напомним, Flanker F — первый российский гиперкар. Пилот Сергей Кабаргин собрал эту машину в 2018 году. Объем двигателя уникального автомобиля составляет 6,2 литра. А мощность – 650 лошадиных сил.

Стоимость такой машины оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Первый опытный экземпляр собирали полтора года.