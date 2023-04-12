Годовалый малыш попал в больницу Петербурга после сделанного матерью укола

СК проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Петербурга будет разбираться в обстоятельствах госпитализации ребенка. 11 апреля из квартиры на улице Маршала Захарова годовалого мальчика увезли в больницу с отравлением. Мама малыша объяснила, что сделала ему укол от боли в горле.

- Со слов матери ребенка в указанный день утром она сделала ему укол для лечения горла. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении. Проводится доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, которые необходимы, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. После проверки специалисты примут процессуальное решение.

Напомним, СК Петербурга также проводит проверку после сообщения о том, что мигрант надругался над 14-летней девочкой в вагоне метро. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.