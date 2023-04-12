14-летний мальчик упал со второго этажа заброшенного мясокомбината в Тихвине

СК проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Ленинградской области проводит проверку после падения 14-летнего мальчика с заброшенного здания. Инцидент произошел 11 апреля. Трое подростков перелезли через ограждение на территорию заброшенного Тихвинского мясокомбината.

- Один из мальчиков упал со второго этажа и получил травмы различных частей тела, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. В больнице мальчику оказывают всю необходимую помощь.

Следственный комитет Ленобласти устанавливает все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые могли повлиять на происшествие. После проверки следователи примут процессуальное решение.

Напомним, в Мурино подростки с игрушечным пистолетом пытались ограбить маникюрный салон. Но сотрудники отказались отдавать им деньги.