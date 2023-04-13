Зараженные боррелиозом клещи активизировались в Петербурге

Сезон клещей начался в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зараженные боррелиозом или болезнью Лайма клещи активизировались в Северной столице. Так, с начала 2023 года в городской вирусологический центр Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина поступило на исследование 20 кровососов. В лаборатории учреждения выяснили, что у четырех из них анализ на боррелиоз положительный. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

– При укусе клеща необходимо срочно обратиться в ближайший травматологический пункт, где клеща снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают, – рассказали в пресс-службе.

Специалисты также добавили, что получить помощь можно и в поликлинике Больницы Боткина на площадке «Пискаревский, 49». Кроме того, избавиться от паразитов круглосуточно в течение всей недели помогут в приемном отделении на площадке «Миргородская, 3».

К слову, в пресс-службе напомнили, что самым эффективным средством защиты от клещей является вакцинация. Ранее spb.kp.ru писала, что прививку от энцефалита рекомендовали сделать всем жителям Ленобласти.