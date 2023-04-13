Песков рассказал о заинтересованных ПМЭФ бизнесменах из недружественных стран

Бизнесмены из недружественных государств заинтересованы ПМЭФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Песков заявил, что многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Но называть их пока что Кремль не будет. Рассказал об этом и объяснил причину такой секретности в беседе с ТАСС пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

– Мы не можем о них говорить. Причина простая: их просто живьем съедят. Тем не менее большой интерес со стороны недружественно настроенных государств имеется, – рассказал представитель Кремля, обсуждая грядущий июньский форум.

Ранее spb.kp.ru писала, что крупнейший экономический форум в стране пройдет совсем скоро – с 14 по 17 июня 2023 года. Традиционно в пленарном заседании форума поучаствует Президент России Владимир Путин. Как стало известно, в 2023 году именно ситуация на рынке труда станет ключевой темой события.