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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 9:15

Таксист домогался до 15-летней девочки в Петербурге

Школьница смогла вырваться и попала в больницу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Таксист пытался изнасиловать 15-летнюю девочку в Петербурге.

Таксист пытался изнасиловать 15-летнюю девочку в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 15-летняя девочка попала в больницу после попытки изнасилования. Школьница вызвала такси в Невском районе 9 апреля, и водитель напал на нее. Девушка смогла сбежать и обратилась к медикам. Об этом 13 апреля сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Известно, что на девочку напал водитель темно-серого автомобиля Hyundai Solaris, который принадлежит жителю Оренбурга. Врачи детской поликлиники диагностировали «попытку действия сексуально характера», - рассказал источник.

Врачи оказали девочке необходимую медицинскую помощь и назначили ей амбулаторное лечение. Сейчас школьница дома, с ней все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина из Петербурга изнасиловал свою семилетнюю дочь. Сейчас он проходит принудительное лечение в психиатрической клинике.