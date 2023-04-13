Депутат Цивилев предложил открыть музей в квартире Горького в Петербурге

Квартиру продают за 75 млн рублей. Фото: "Литфонд"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил создать музей в квартире Горького. Напомним, сейчас квартира, расположенная на Кронверкском проспекте, выставлена на торги. Депутат предложил городу выкупить недвижимость.

- Квартира Горького на Кронверкском проспекте - уникальный свидетель эпохи, центр общественно-политической и литературной жизни города той поры. Именно поэтому здесь может быть создан не просто музей писателя, но площадка, которая сохранит для нас историю, - сказал Алексей Цивилев.

Известно, что гостями этой квартиры были такие известные люди, как Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Александр Куприн, Иван Бунин.

Рядом с домом расположена станция метро «Горьковская» и памятник Максиму Горькому. Квартира выставлена на торги за 75 миллионов рублей.