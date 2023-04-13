Массовое ДТП произошло на Таллинском шоссе в Петербурге

На дороге столкнулись автобус и пять машин. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись на Таллинском шоссе в Петербурге в четверг, 13 апреля. Об этом вечером 13 апреля сообщают очевидцы в паблике «Транспортный коллапс. Красное Село» во ВКонтакте.

- Какой-то массовый флешмоб на Таллинском шоссе. Пять легковушек и автобус столкнулись, - написал житель города в посте.

В комментариях к посту пользователи начались возмущаться из-за пробки, которая образовалась после дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, в аварии пострадал один человек. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить дознавателям.

Напомним, 13 апреля в Северной столице простились с популярной актрисой дубляжа, которая погибла из-за ДТП с троллейбусом. На церемонии были сыновья, коллеги и близкие Елены Шульман. Похороны артистки пройдут на выходных в Железноводске.