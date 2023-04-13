Открытый гроб, сыновья в слезах и море цветов: В Петербурге простились с актрисой дубляжа Еленой Шульман, погибшей в ДТП с троллейбусом

В Петербурге простились с актрисой дубляжа Еленой Шульман, погибшей в ДТП с троллейбусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большой кинозал студии «Лендок» в Петербурге непривычно опустел в полдень четверга, 13 апреля. Рядом с афишами немногочисленных голливудских картин стоял стенд с фотографией погибшей в жутком ДТП актрисой дубляжа Еленой Шульман, подарившей свой голос таким известным персонажам как рыбка Дори из «В поисках Немо», Мэри Джейн из первой трилогии о «Человеке-пауке», а также кузнечика Кузи и пчелы Бабы Капы из «Лунтика». Напомним, 7 апреля артистка на пару секунд вышла на проезжую часть, обходя толпу людей на остановке общественного транспорта. В этот момент ее переехал троллейбус. Из-за тяжелейших переломов Шульман скончалась в реанимации, не дожив всего день до своего 54-го дня рождения.

«Ее голос будет жить вечно»

Вопреки слухам о том, что актрису было не узнать после того, как ее зажало под многотонным транспортом, на церемонии прощания ее тело лежало в открытом гробу. По разным концам зала стояло под сотню коллег, друзей и близких артистки. Каждый приносил цветы. Около 20 человек собрались с силами и произнесли речи в микрофон, стоявший у сцены и гроба.

Прощание прошло в студии "Лендок". Сначала траурная церемония была открыта только для родных и близких. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Не понимаю, почему люди не помогли ей на остановке, а прошли мимо! А ведь Лена жила для людей. Ее голос будет жить вечно. Ее герои фильмов и сериалов останутся с нами навсегда, - говорили через длинные паузы плачущие коллеги.

Все это время выступающих молча слушали два взрослых сына Шульман. Они были мрачными и зажатыми. Вытирали слезы и поддерживали друг друга. Редко кто из выступавших коллег тоже не мог сдержать слез. После речи все старались пройти возле гроба с актрисой и в последний раз прикоснуться к ней. Кто-то даже крестил Елену на прощание.

Елене принесли десятки букетов цветов. Многие из коллег сказали ей прощальное слово. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я одна из последних ее видела. Кричала два часа и не верила. Так тяжело сказать: «Прощай, моя любовь». И я кладу тебе эти искусственные цветы. Потому что они никогда не завянут, - сказала одна из подруг и зарыдала в плечо стоящей рядом девушки.

Ленуся, Шуля – так ее называли коллеги в приватных беседах. Стоя поодаль гроба, они успокаивали друг друга и признавались, что сами себя не узнают – все уставшие, хмурые и в слезах. В какой-то момент сыновья Шульман не выдержали, встали и на время вышли из зала на улицу, не дожидаясь окончания траурной церемоний. Но потом вернулись, чуть успокоившись и переговорив наедине друг с другом.

У Шульман осталось двое сыновей. Оба были убиты горем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Нет слов. Какие были с Леной совместные планы, по перевороту мира! Создание профсоюза артистов озвучания, новых ресурсов по помощи, различные другие истории. Покойся с миром, лучшая из нас, - произнес один из товарищей Шульман.

В троллейбусном парке хранят молчание

Среди коллег Шульман проскочила фраза, что полиция возбудила дело по факту ее смерти. Однако источники spb.kp.ru этого не подтверждают. Слухи о том, что перед смертью актриса дубляжа якобы сказала водителю троллейбуса, что он не виноват, редакции не подтвердили ни в больнице, где Шульман провела два дня в реанимации, ни в правоохранительных органах.

Коллеги Елены не могли сдержать слез. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Известно, что за рулем общественного транспорта была 46-летняя уроженка Молдовы Виктория, которая уже много лет живет в Северной столице. В «Горэлектротрансе» отказались комментировать, отстранили ли водителя от работы на время следствия. Коллеги женщины признались, что их обязали подписать бумагу о запрете общения со СМИ. Они боятся говорить даже на анонимных условиях.

- Сейчас у Вики незавидное положение. Мы сами готовы были бы скинуться ей на адвоката, если потребуется, или хотя бы на еду для ребенка, - сказал редакции один из водителей троллейбусного парка №2.

Проститься с актрисой пришло под сотню человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Другой водитель, знакомый с Викторией, оценил ситуацию с ДТП.

- Сложно судить о моменте аварии по камерам видеонаблюдения, но мне кажется, что Виктория из кабины просто не заметила женщину. Ее маневр было сложно предугадать и заметить, - считает коллега водителя, переехавшего актрису.

Добавим, что мастера дубляжа похоронят на родине в Железноводске в субботу, 15 апреля. Туда поедут только члены семьи. Коллеги Елены Шульман собрали передадут от себя венки и цветы, а также деньги, собранные всем миром для родственников артистки.

СПРАВКА «КП»

Елена Шульман окончила ГИТИС и работала в ТЮЗе имени Брянцева в Петербурге. Параллельно снималась в сериалах про полицейских, а с середины 1990-х озвучивала фильмы и сериалы на студиях «Ленфильм» и «Невафильм». В итоге у нее больше 700 дублированных ролей. Елена говорила за таких голливудских актрис как Кирстен Данст, Сигурни Уивер, Марион Котийяр, Джулия Робертс, Сальма Хайек и других.

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