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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 10:31

Умершего актера из «Улиц разбитых фонарей» ранее сбил пьяный водитель самоката в Петербурге

Официальную причину смерти актера не афишируют
Элеонора КУРЮМОВА
Актера из «Улиц разбитых фонарей» ранее сбил пьяный водитель самоката.

Актера из «Улиц разбитых фонарей» ранее сбил пьяный водитель самоката.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 апреля 2023 года в возрасте 59-ти лет из жизни ушел знакомый по культовому сериалу «Улицы разбитых фонарей» актер Вадим Волков. А спустя некоторое время в соцсетях появилась информация о том, что предположительной причиной смерти артиста стал наезд пьяного водителя самоката на него. По факту произошедшего, глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели актера и при необходимости возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Пользователи заметили, что самокатом управлял парень. Примерный возраст, называемый очевидцами, 18 лет. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, – пояснили в пресс-службе.

Напомним, что следственный комитет России инициировал изменения, связанные с использованием электросамокатов, после нескольких серьезных случаев. Но это не останавливает фанатов кикшеринга. И в последнее время количество травм от двухколесных электрогонщиков значительно выросло.