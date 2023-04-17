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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 9:48

Петербуржец выплатит штраф за ложное сообщение о летевшей на Исаакиевский собор бомбе

Мужчина объяснил на суде, что сначала о бомбе ему сообщил незнакомец по телефону
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербуржец выплатит штраф за ложное сообщение о летевшей на Исаакиевский собор бомбе.

Петербуржец выплатит штраф за ложное сообщение о летевшей на Исаакиевский собор бомбе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который 9 марта сообщил в специализированные службы о покушении на Исаакиевский собор. Мужчина объяснил, что сначала ему позвонили неизвестные и рассказали, что управляемый снаряд упадет на достопримечательность в течение часа.

- Петербуржец не смог доказать, что ему действительно кто-то звонил. А вот тот факт, что он звонил в спецслужбы, подтвердился, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге за административное правонарушение суд назначил петербуржцу штраф в размере тысячи рублей. В ведомстве также отметили, что мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичный проступок.

Напомним, ранее в Петербурге арестовали подростка, который устроил стрельбу в 633 школе. Тогда от пуль пневматического пистолета пострадали пять человек: они получили легкие ранения в виде ссадин. Девятиклассника отправили в следственный изолятор на два месяца.