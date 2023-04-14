Устроившего стрельбу в школе подростка арестовали в Петербурге

Парня арестовали до 12 июня. Фото: СОЦСЕТИ

Калининский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения подростку, который устроил стрельбу в 633 школе 13 апреля. Девятиклассник стрелял из пневматического пистолета, пострадали пять человек. Парня задержали сразу после случившегося. О судебном заседании сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Суд принял решение заключить под стражу стрелявшего подростка, - говорится в сообщении ведомства.

В следственном изоляторе девятиклассник проведет два месяца, как минимум, до 12 июня.

Напомним, сам парень объяснял, что устроил стрельбу из пневматики, просто чтобы похвастаться пистолетом, купленным на маркетплейсе. Никакого конфликта между ним и сверстниками не возникало.

В школе, где учился задержанный, не смогли объяснить, почему мальчик начал стрелять по детям. Пострадавшие получили легкие ранения в виде ссадин и царапин. Одноклассники рассказывали, что и до этого побаивались парня.

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