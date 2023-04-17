Прокуратура начала проверку жесткого массового ДТП с фурой и девятью машинами на севере Петербурга

Прокуратура начала проверку жесткого массового ДТП с фурой на севере Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

После жесткого массового ДТП на севере Санкт-Петербурга прокуратура начала проверку. Авария случилась в первой половине дня 17 апреля 2023 года на пересечении Легковой улицы и Комендантской проспекта. Фура на скорости влетела в автомобили, впереди себя, снеся сразу девять легковушек.

- В настоящее время прокуратура района обеспечивает надзорное сопровождение и координацию работы правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия, а также контролирует ход проверки, - сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, у фуры отказали тормоза, поэтому грузовик буквально протаранил девять легковых автомобилей, которые оказались на его пути. Некоторые машины оказались разбиты всмятку после такой встречи. Известно, что восемь человек пострадали, шесть были госпитализированы в больницу.