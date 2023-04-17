Полиция задержала парня, изнасиловавшего и утопившего в ручье свою племянницу в Ленинградской области

Полиция задержала парня, изнасиловавшего и утопившего в ручье свою племянницу в Тихвине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области задержала парня, подозреваемого в изнасиловании и убийстве своей 16-летней племянницы. Тело девочки было найдено в ручье в городе Тихвин по пути, как она обычно ходила из школы домой. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В ходе расследования смерти девочки, в ее телефоне была обнаружена переписка с ее 19-летним дядей. Выяснилось, что парень неоднократно насиловал девочку с мая по декабрь 2022 года, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, 13 апреля 2023 года, когда девочка возвращалась домой из гимназии, 19-летний парень стал снова домогаться племянницы. Та попыталась дать отпор, но на этот раз он разозлился и утопил девочку в ручье.

На данный момент подозреваемый под стражей. Возбуждены уголовные дела.