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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 8:31

Школьницу из Петербурга госпитализировали после урока физкультуры

Девочка упала во время занятий, а дома боли усилились
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девочка упала во время занятий, а дома боли усилились.

Девочка упала во время занятий, а дома боли усилились.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Красносельского района проводит проверку после травмирования школьницы на уроке физкультуры в 203 школе. 17 апреля девочка упала во время занятий и ударилась. Дома боли усилились и школьницу госпитализировали в медицинское учреждение.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Северной столицы.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья школьников во время образовательного процесса. После проверки при необходимости ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, накануне восьмиклассница выпала из окна в Ленинградской области. Девочка выжила, но получила серьезные травмы головы и разрыв легкого. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Ребенок находится в тяжелом состоянии.