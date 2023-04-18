Жителя Ленобласти арестовали по делу об изнасиловании и убийстве племянницы

Суд отправил подозреваемого в СИЗО. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Ленобласти отправил в следственный изолятор 19-летнего парня, которого подозревают в изнасиловании и убийстве племянницы. По версии следствия, он утопил в ручье 16-летнюю девочку, над которой издевался больше года и постоянно насиловал.

- По ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Напомним, все произошло 13 апреля. Девочка после школы пришла в гости к тете, где в это время находился и ее 19-летний дядя. Она писала однокласснице, как родственник заламывал ей руки и пытался в очередной раз изнасиловать, но девочка смогла вырваться и пошла к автобусной остановке, чтобы уехать домой.

Дядя отправился за ней. Позже школьницу нашли мертвой в ручье. Девятиклассницу похоронили в родном Тихвине 18 апреля. Никто из родственников не подозревал, что девочка страдала из-за неуравновешенного родственника.