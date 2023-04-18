Из-за госпитализации 7-летней девочки после физкультуры СК Ленобласти проводит проверку

Первоклассница упала на уроке, а дома ей стало еще хуже. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственный комитет Петербурга выясняет обстоятельства госпитализации ученицы первого класса. Семилетняя девочка попала в больницу после урока физкультуры. Во время занятия в учреждении Красносельского района она случайно упала, а дома боли усилились. Родители вызвали скорую помощь.

- По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сейчас первокласснице стало лучше. Но она находится в больнице, хоть и в удовлетворительном состоянии. Следователи Петербурга тем временем проводят комплекс мероприятий, которые направлены на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, проверку после травмирования девочки в 203 школе проводит также прокуратура Северной столицы.