Мужчина погиб в жестком ДТП с перевернувшимся автомобилем на трассе Петергоф-Кейкино

Сотрудники полиции проводят проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Петергоф-Кейкино» днем 18 апреля. В аварии погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением и врезался в опору освещения. Из-за этого машина перевернулась, а мужчина погиб на месте происшествия, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники полиции проводят проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне три петербурженки получили травмы из-за электросамокатов. Одну девушку сбили, а остальные две пострадавшие – сами катались и не справились с управлением. СК проверяет все случаи травмирования.