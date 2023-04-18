Женщина пострадала в пожаре на Одесской улице в Петербурге

Женщина получила ожоги из-за пожара на Одесской улице. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пожаре на Одесской улице в Центральном районе Северной столицы пострадала женщина. Как стало известно, возгорание произошло вечером 18 апреля. Очевидцы обратились в службы около восьми часов. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу.

– Загорелась кухня в двухкомнатной отдельной квартире, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как добавили спасатели, огонь успел распространиться только на один квадратный метр из десяти. Меньше, чем 20 минут пожарные усмирили бушующую стихию. Пострадавшую жительницу дома сотрудники служб отправили в одну из больниц Северной столицы. К слову, потушить огонь смогли всего десять спасателей на двух специальных машинах.

Ранее spb.kp.ru писала, что петербурженка погибла в жутком пожаре в квартире на Наличной улице. В огне также сильно пострадал мужчина.