Состояние госпитализированной с урока физкультуры в Петербурге первоклассницы оценили как удовлетворительное

СК Петербурга расследует причины госпитализации школьницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера, 17 апреля, семилетнюю школьницу из Красносельского района Северной столицы госпитализировали в одну из детских больниц города. Сейчас следователи проверяют обстоятельства, из-за которых пострадала первоклассница. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по Петербургу.

– Девочка упала во время урока физкультуры, когда играла с одноклассниками, – уточнили в пресс-службе следственного комитета.

В ведомстве также добавили, что на момент 18 апреля семилетний ребенок все еще находится в больнице. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. Следователи города на Неве проводят доследственную проверку. По ее итогам примут процессуальное решение.

Ранее spb.kp.ru писала, что из-за госпитализации 7-летней девочки после физкультуры СК региона проводит проверку. Как выяснилось, первоклассница упала во время занятий, но дома состояние школьницы ухудшилось.