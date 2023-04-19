После смерти семи сирот в интернате СК Петербурга проводит проверку. Фото: t.me/nfedermesser

Следователи проверяют информацию о смерти семи сирот в психоневрологическом интернате №10. Напомним, ранее сообщалось, что в учреждении погибали воспитанники. Трагедии случались из-за плохого отношения к ребятам. На этот факт обратил внимание СК.

- Проводится доследственная проверка по сведениям, изложенным в СМИ, о возможных нарушениях в деятельности одного из психоневрологических интернатов социального обслуживания, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу.

По результатам проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

Напомним, седьмой за последнее время воспитанник интерната умер в больнице 17 апреля. Ему было больше 20 лет, но вес парня составлял менее 20 килограммов. В медучреждении он подхватил инфекцию, из-за которой его перевели в реанимацию. Там парень скончался.

По информации Нюты Федермессер, детей в интернате плохо кормили и связывали, а в больницы они попадали без сопровождения.