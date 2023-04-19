216 современных светильников установили во Фрунзенском районе Петербурга

Освещение обновили во Фрунзенском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники Ленсвета обновили систему освещения во Фрунзенском районе Северной столицы. Специалисты компании установили 216 современных светодиодных светильников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

– Старые натриевые лампы заменили на современные и более эффективные светодиоды. Они появились в квартале между улицами Димитрова, Пловдивской, Купчинской и Будапештской, – рассказали в пресс-службе организации.

В пресс-службе также добавили, что новая система освещения может похвастаться более низким энергопотреблением – около 80 ватт, а также длительным сроком службы. Как отметили в Ленсвете, более 40 процентов уличных фонарей и художественной подсветки, смонтированных в Петербурге к апрелю 2023 года — светильники нового поколения.

Ранее spb.kp.ru писала, что художественная подсветка появится на фасадах 13 домов на Московском проспекте в Петербурге.