Водитель «БМВ» на полной скорости сбил пенсионерку на Лиговском проспекте

Мужчина был трезвым. Фото: vk.com/spb_today

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло примерно в час ночи 20 апреля. Авария случилась на пересечении Лиговского проспекта и улицы Разъезжей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель автомобиля «БМВ» на полном ходу сбил 63-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным, водитель, который находился за рулем автомобиля в момент аварии, был трезв. Женщину в тяжелом состоянии с множественным травмами госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают детали жуткого происшествия.

Напомним, накануне машина врезалась в отбойник и загорелась на кольцевой автодороге Петербурга. Все произошло 20 апреля в первом часу ночи. К счастью, в происшествии никто не пострадал.