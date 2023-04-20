В Ленобласти 18-летний водитель «БМВ» погиб в лобовом ДТП. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Гатчинском районе Ленинградской области днем 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Все произошло на автодороге из Гатчины в Куровицы. 18-летний водитель «БМВ» обгонял другую машину и выехал на встречную полосу, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Молодой водитель на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем «Газель», который в это время поворачивал налево. Водитель «БМВ» погиб на месте происшествия. Полиция проводит проверку. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все детали происшествия.

Напомним, в Петербурге водитель «БМВ» на полной скорости влетел в 63-летнюю пенсионерку. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Проводится проверка. Сообщается, что водитель был трезв в момент аварии.