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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 14:56

Водителя школьного автобуса в Карелии арестовали по делу о развращении детей

По версии следствия, мужчина надругался над школьниками младше 14 лет
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подозреваемого арестовали. Фото: СОЦСЕТИ

Подозреваемого арестовали. Фото: СОЦСЕТИ

В Карелии арестовали водителя школьного автобуса, которого подозревают в совращении маленьких детей. Напомним, СК возбудил уголовное дело после того, как по родному поселку разлетелось видео, где он занимается сексом с ребенком.

- Суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В следственном изоляторе подозреваемый проведет два месяца, до 15 июня, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Республики Карелия.

Напомним, обвиняемому водителю школьного автобуса 66 лет, а пострадавшим детям не более 14. Известно, что у мужчины есть супруга, которая ни о чем не подозревала. По предварительной информации, пенсионер завлекал школьников телефонами, подарками, приглашал их в баню.

На обвиняемого возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается. Специалисты проводят необходимые экспертизы.